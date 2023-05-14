وزير التموين: سعر القمح 1500 جنيه للأردب وهذا الرقم غير مسبوق

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن المساحة المنزرعة 3.2 مليون فدان قمح، و متوسط الإنتاج من 18_20 أردب في الفدان، مضيفاً أنه تم إعادة دراسة الأسعار وذلك بناء على الأسعار العالمية المتاحة.

وزير التموين: سعر القمح 1500 جنية للأردب

وأضاف "المصيلحي" أثناء افتتاح موسم حصاد القمح في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم التوافق في مجلس الوزراء على سعر القمح 1500 جنية للأردب ، مؤكداً أن هذا الرقم غير مسبوق من قبل في سعر القمح المصري.

وقال علي المصيلحي: أبشر بموسم متميز من توريد القمح، مؤكدا أنه كلما زاد المنتج المحلي، يتم تقليل الضغط على العملة، وعدم اللجوء إلى الإستيراد من الخارج.