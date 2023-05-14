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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي يؤكد أهمية القمة العربية المقبلة لتعزيز التعاون المشترك

صدى البلد

 أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن؛ لمناقشة العديد من المسائل المهمة والعمل على حلّها وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، سفير السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري؛ لتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها مدينة جدة في السعودية.

وأشارت الرئاسة العراقية إلى أن اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة وسبل تعزيزها وبما يحقق مصالح البلدين.
 

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