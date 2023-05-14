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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القوى العاملة تكشف أبرز جهودها المقدمة لذوي الهمم.. فيديو

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي، لوزارة القوى العاملة، أن ملف ذوي الهمم الدولة أولته اهتمام كبير، مشيرا إلى أنه في عام 2018، الرئيس السيسي أطلق عليه عام ذوي الهمم وأيضا صدر فيه قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوي الهمم.

وقال عبد الوهاب خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، عبر "الفضائية المصرية"، أنه في عيد العمال منذ أيام، كان هناك قرار وجهه الرئيس السيسي لوزارة القوى العاملة، بالتأكيد على منشأت القطاع العام والقطاع الخاص بالإلتزام بنسبة 5% من تشغيل الأشخاص ذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل.

 

على مستوى المحافظات المصرية

وتابع المتحدث الرسمي، لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة، اجتمع الإسبوع الماضي مع مديري المديريات على مستوى المحافظات المصرية وتم التنركيز على عدد من الملفات أبرزها ملف ذوي الهم.

 

الأشخاص ذوي الهمم وزارة القوى العاملة الرئيس السيسي القطاع الخاص سوق العمل

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