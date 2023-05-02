متحدث القوى العاملة: الدولة تتعامل مع العامل على أنه ثروة قومية.. فيديو

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة، إن الدولة المصرية تتعامل مع العامل المصري علي أنه ثروة قومية ولابد الحفاظ عليها ومساعدتها بشكل مستمر حتي يستطيع العيش في حياة كريمة.

وأضاف "عبد الوهاب خضر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن توفير العمل للمواطنين هذا حق من حقوق الإنسان، وكذلك افتتاح مشروعات جديدة من أجل التنمية هي حق من حقوق الإنسان.

وتابع عبد الوهاب خضر، أن عمال مصر وقفوا أمام مؤامرات لوقف الإنتاج لإعاقة الاقتصاد كانت من بعض الجهات والأشخاص المخربين.