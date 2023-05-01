المجلس القومي: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تضمن مصلحة ذوى الإعاقة

عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها اليوم بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنماذج من الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الإعاقات البصرية أو الحركية.

وأبدت "كريم"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، سعادتها بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال اليوم، قائلة إن هذه القرارات بها مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتفعليها على أرض الواقع.

وأضافت أن ترسيخ قيمة العمل مهمة للغاية، والدولة توفر الحماية الاجتماعية وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد ذلك جاءت استراتيجيات للدولة مثل حقوق الإنسان وتمكين المرأة والمناخ، وإنشاء مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يدافع عن حقوقهم وتفعيلها ومراقبتها.

المشاركة في الإنتاج والعمل

ولفتت أن ذوي الإعاقة أفراد من أفراد المجتمع ونسيج من نسيج المجتمع، وشركاء في تنمية الوطن، معبرة عن سعادتها عندما تقرر هذه الفئات المشاركة في الإنتاج والعمل وأن يكون لهم دور.