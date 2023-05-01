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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

موعد صرف منحة 1000 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة.. هدية عيد العمال

صدى البلد

ينتظر الكثير من العمالة غير المنتظمة الاعلان عن موعد صرف المنحة التى ستصرف بحد اقصى ١٠٠٠ جنيه 

ومن المقرر ان تعلن الحكومة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وضوابط صرفها خلال الفترة القادمة .

كما يبحث الكثير من العمالة غير المنتظمة عن رابط التسجيل في المنحة وطريقة التقديم للحصول على المنحة التى ستصرف بحد غقصى ١٠٠٠ جنيه للعمالة التى تنطبق عليهم الشروط .

ويحتفل العالم اليوم 1 مايو، بـ عيد العمال، وهو اليوم تم الاتفاق عليه عالميًا، تقديراً لجمال الأعمال ودورها في عملية البناء والتشييد وتوفير جميع وسائل الراحة للمجتمعات.

من خلال السطور التالية نوضح طريقة التقديم والتسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة .

و أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في الشرقية، عن عدد من القرارات 

رابط التسجيل فى العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي :- https://mom.manpower.gov.eg/

يمكن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بعد التسجيل من خلال رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة من هنا.https://mom.manpower.gov.eg/

كيف يتم التقديم في العماله الغير منتظمه؟

- بعد الدخول إلى رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة يتم الضغط عل إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة بينها: «الرقم القومي – تاريخ الميلاد – الموقف التأميني – الاسم حتى الاسم الرابع- المهنة – الموقف من التجنيد – الحالة الاجتماعية- العنوان – رقم الموبايل».

- الضغط على حفظ.

 

هدايا الرئيس للعمالة غير المنتظمة

وأعلن الرئيس السيسي، عن هدايا العمالة غير المنتظمة وهي كالتالي:

  • إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه.
  • البدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.
  • دراسة مشروع قانون العمل والتوافق على صياغته النهائية بما يضمن حقوق العمال وصياغة بيئة عمل مواتية للاستثمار.
  • إطلاق حملة قومية لتحسين صورة والتشديد علي أهمية العمل في المجتمع.
  • تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
  • سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
  • قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التي تم إطلاقها.

 

وأكد الرئيس السيسي، أن هذا يأتي تقديرا من الدولة المصرية بأن العامل يلعب دورًا كبيرًا جدًا في تنمية وتقدم المجتمع وتنميته بشكل كبير، وهو العامل الذي استطاع أن يبني عجائب الدنيا السبع عندما يتقن العامل عمله ويتفوق في الصناعة والتجارة، يمكنه زيادة الإنتاج، وتؤمن الدولة المصرية بإن العامل هو عماد النهضة الصناعية والتجارية، مع بناء المصانع والشركات والمؤسسات العملاقة.

العمالة غير المنتظمة الحكومة موعد صرف منحة

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