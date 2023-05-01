عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إشادة برلمانية بقرارات الرئيس السيسي في عيد العمال.. ونواب: تدعم دورهم في مسيرة البناء والتنمية

عيد العمال 2023
عيد العمال 2023
  • برلمانية: عمال مصر العصب الحقيقي لدفع الاقتصاد
  • برلمانية:قرارات الرئيس تعكس إيمان القيادة السياسية بدور عمال مصر العظيم في بناء الوطن
  • برلمانية : قرارات الرئيس بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر 

 

أشاد عدد من نواب البرلمان بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم ، من بينها إصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل لـ العمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات

بداية ، تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعمال مصر بمناسبة عيدهم الـ 59 الذى تحتفل به الدولة المصرية، مشيرة إلى أن عمال مصر على مر العصور كانوا ولا يزالون العصب الحقيقي لدفع الاقتصاد القومى نحو تحقيق مزيد من التقدم والتطوير، فهذه الفئة الكادحة من المجتمع، ساهمت ولا تزال فى بناء الوطن، لاسيما في ظل المشروعات القومية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد والإعلان عن تدشين الجمهورية الجديدة.

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان لها اليوم، أن عيد العمال يمثل عيدا لكافة المصريين، الذين يعملون في خدمة وطننا العزيز، وفي معركة البناء والتنمية، للمضي قدما بسفينة البلاد لتتبوأ مكانتها المستحقة بين الدول، بفضل ما تمتلكه من سواعد فتية قادرة على دعمها وقت الشدة والظروف العصيبة التي مرت بها، وما حباها الله من ميزات وموارد طبيعية.

منوهة إلى أن الرئيس السيسي أعطى ملف العمال اهتماما غير مسبوق، وقدم مكتسبات في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال، لما تكن موجودة من قبل، الأمر الذي أسهم في النهوض بأوضاعهم المعيشية والمجتمعية، وتوفير بيئة عمل جيدة لهم، فضلا عن إصدار العديد من التشريعات التي أنصفت العمال خاصة قانون العمل الجديد.

وتابعت الهريدي، أن ذلك يعكس إيمان القيادة السياسية بدور عمال مصر العظيم في بناء الوطن، وتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بقطاعات عدة في فترة زمنية قياسية، فالرئيس دائما ما يحرص على دعم العمال في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى توجيهاته للحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوات وزيادة المعاشات، وغيرها من التوجيهات والقرارات التي أنصفتهم، ولا شك ستكون دافعا لهم في بذل المزيد من الجهود لدعم مسيرة البناء والتنمية.

من جانبها،أشادت النائبة  مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح  السيسي أثناء احتفالية عيد العمال اليوم الإثنين، مؤكدة حرص الرئيس واهتمامه الكبير بقطاع العمال وتقديره الكامل  لهم، مقدمة التهنئة للرئيس السيسي بتلك المناسبة.

 

وأكملت  “ عطوة ” أن قرارات الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة تؤكد حرصه واهتمامه بقطاع العمال، وتقدير ودعم الدولة للعمال  للنهوض بالصناعات والارتقاء بها، مشيدة بقرار الرئيس بشأن صرف إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها ١٠٠٠ جنيه وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه.

 

وأضافت عضو النواب أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم أثناء الاحتفال بعيد العمال ترسي مبادئ احترام وتقديس للعمل، كما أن تلك القرارات جاءت حرصًا علي دخول العمال بكافة فئاتهم مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم كافة الدعم لهم تقديرا لأعمالهم والجهد الذي يبذلونه. 

في سياق متصل، ثمنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن بينها إصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات.

وقالت إن قرارات الرئيس تعد بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة.

وأكدت “عبد الحليم”، أن هذه الإجراءات تتماشي مع ما طالبت به من فترة حيث سبق وتقدمت بمشروع قانون لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر مثمنة توجيهات الرئيس اليوم واعلانه اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر.

كما أكدت "عبد الحليم"، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي جاد حول مشروع قانون العمل الجديد، من أجل إحداث حالة من التوافق عليه، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.

و كان الرئيس السيسي أصدر عددًا من القرارات صباح اليوم أثناء احتفالية عيد العمال،  منها : 

- إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

- البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرها "1000" جنيه.

- إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة

- التأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

- قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

-تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

- سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

- قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022.

 

لعمالة غير المنتظمة الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

ترشيحاتنا

الحوار الوطني: جميع وسائل الإعلام والصحافة مدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية

أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

رئيس مجموعة فاجنر الروسية يعلن الاستيلاء علي مساحات كبيرة من باخموت

أنا ماشي بدري..صابرين تكشف عن كلمات رددها مصطفى درويش قبل رحيله..تفاصيل

المنسق العام للحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

المجلس القومي: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تضمن مصلحة ذوى الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ