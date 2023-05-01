صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة الأبرز.. هدايا السيسي لعمال مصر في عيدهم

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الهداية لـ العمال فى عيدهم، منها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ لـ العمالة غير المنتظمة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ إنشاء صندوق إعانة الطوارئ لـ العمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية و لصحية إليه، لما يتيح الاستثمار، و يتم الإنفاق منها على العمالة، وسيتم تفعيل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية وسيتم صرف إعانة عاجلة تقدر بـ 1000 جنيه لـ غير المستفيدين من برامج الحماية .

وتابع الرئيس: سيتم إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان، السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة و إصابات العمل، لمساعدة العمالة غير المنتظمة للتأمين على الحياة.

وأوضح أنه يتم التأكيد على جميع منشآت القطاع العام و الخاص، وقطاع الاعمال، بنسبة تشغيل العمال من ذوى القدرات 5%، و العمل على دمجهم فى سوق العمل.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بـ الاحتفال بعيد العمال، أن: قيام المجلس الأعلى للحوار فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، للتوافق على صيغته النهائية، بحضور ممثلى العمال، وأصحاب العمل و التوافق على الصيغة، بما يضمن حقوق العمال.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، إنه تم تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، إلى جانب سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

وتابع: “قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل أآمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التي تم إطلاقها".

وقال الرئيس فرحة مجموعة من السيدات في القاعة: “دا حقكم وربنا يوفقكم”.



