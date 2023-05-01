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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"قوى النواب" : الرئيس السيسي يعمل على ضمان حقوق العمال فى التشريعات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد ضمان حقوق العمال كاملة في أي تشريع، مشيدًا بالقرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية اليوم الإثنين في احتفالية عيد العمال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمنح المرأة جميع حقوقها أيضا، إذ يحرص على المرأة العاملة المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يهتم بالشباب أيضا في التشريعات، إذ أن قانون العمل الذي سيصدر سيعيد الثقة بين شبابنا والقطاع الخاص في مصر، كما يشجع الشباب على الاعتماد الزراعة والصناعة المصرية.

 

اللبنة الأولى التي من المفترض أن ندعم شبابنا فيها

وتابع: "الدولة تبدأ من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها يمكنها تلبية متطلبات السوق المصرية في المنتجات الزراعية والصناعية غيرها، وهي اللبنة الأولى التي من المفترض أن ندعم شبابنا فيها، بالإضافة إلى وجود التشريع القائم رقم 152 لسنة 2018 الخاص بالصناعات المتوسطة، وهو يوفر مميزات كثيرة وعديدة للشباب الصاعد، بالإضافة إلى الحوافز الموجودة التي تضيفها الحكومة باستمرار للشباب القادم لإقامة المشروعات المتوسطة".

النائب عادل عبدالفضيل القوى العاملة مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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