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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث القوى العاملة: الوزارة تحرص على تعزيز مجال الحماية الاجتماعية للعمال.. فيديو

عيد العمال
عيد العمال

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة، إن التجمع الذي شهدته مصر اليوم خلال احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين بعيد العمال يؤكد مدي اهتمام القيادة السياسية بالعامل المصري واعتباره ثروة قومية هامة.

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وزير القوى العاملة: مشاركة الرئيس دليل على ثوابت الدولة تجاه حماية ورعاية عمالها

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رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان يشيد بقرارات الرئيس في احتفالية عيد العمال

وأضاف "عبد الوهاب خضر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل حماية العامل المصري عكس ما يحدث في بلدان كثيرة أخرى عقب الأزمات العالمية التي تحدث في كافة دول العالم.

 

وتابع عبد الوهاب خضر، أن وزارة القوي العاملة تعمل مع شركائها في مجال التنمية علي تعزيز مجال الحماية الاجتماعية للعمال، والتأكيد علي تدريب الشباب علي مهن يحتاجها سوق العمل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة القوى العاملة العامل المصري القيادة السياسية الدولة المصرية قناة الحدث اليوم برنامج حضرة المواطن احتفالية عيد العمال

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