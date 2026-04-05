الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
استشاري طب الأطفال يوضح الأمراض العضوية التي تؤثر على شهية الطفل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد علاء المسلمي، استشاري طب الأطفال، أن فقدان الشهية لدى الأطفال لا يُعد مرضًا مستقلاً، بل هو عرض شائع قد يرتبط بعدد من الحالات الصحية أو النفسية، مشددًا على أهمية البحث عن السبب الحقيقي قبل بدء أي تدخل أو علاج.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية، أن التعامل السليم مع فقدان الشهية يبدأ بتحديد العوامل المؤدية إليه، بدلًا من الاكتفاء بمحاولة فتح شهية الطفل دون فهم السبب.

أمراض عضوية تؤثر على شهية الطفل

أشار المسلمي إلى أن فقدان الشهية قد يكون ناتجًا عن الإصابة ببعض الأمراض، مثل التهابات الحلق أو الأذن، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة كأمراض القلب أو الكلى أو الكبد.

ولفت إلى أن هذه الحالات تؤثر بشكل مباشر على رغبة الطفل في تناول الطعام، ما يستدعي الانتباه لأي أعراض مصاحبة والتوجه للفحص الطبي عند الضرورة.

التسنين.. سبب شائع لكنه مبالغ فيه

وأوضح استشاري طب الأطفال أن التسنين غالبًا ما يُحمَّل أكثر من حجمه كسبب لفقدان الشهية، مؤكدًا أنه لا يؤدي إلى أعراض حادة.

وأضاف أن التسنين قد يسبب فقط ارتفاعًا طفيفًا في درجة الحرارة أو شعورًا بعدم الراحة، لكنه لا يسبب القيء أو الإسهال أو فقدان الشهية الشديد كما يعتقد البعض.

العوامل النفسية لها دور كبير

أكد المسلمي أن الحالة النفسية للطفل تلعب دورًا مهمًا في شهيته، حيث قد يؤدي التوتر أو المشكلات الأسرية أو حتى رغبة الطفل في لفت الانتباه إلى فقدان الشهية.

كما أشار إلى أن الالتهابات المتكررة مثل نزلات البرد أو التهابات الصدر قد تؤثر أيضًا على نمط الأكل لدى الأطفال.

عادات غذائية خاطئة تفاقم المشكلة

حذر استشاري طب الأطفال من بعض السلوكيات الغذائية التي تساهم في ضعف شهية الطفل، مثل الإفراط في تقديم العصائر والمشروبات المحلاة، إلى جانب الوجبات غير الصحية كالشوكولاتة والبسكويت.

وأوضح أن هذه الأطعمة تمنح الطفل سعرات حرارية مرتفعة، ما يؤدي إلى شعوره بالشبع دون حصوله على العناصر الغذائية الضرورية لنموه.

نصائح لتحسين شهية الأطفال

شدد المسلمي على أهمية تقليل السكريات والمشروبات الغازية والعصائر المصنعة، واستبدالها بوجبات صحية متوازنة.

كما أوصى بضرورة:

  • تنظيم مواعيد الوجبات اليومية
  • تقليل الوجبات الخفيفة غير الصحية
  • تقديم طعام متنوع وجذاب للطفل

مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد بشكل كبير في تحسين شهية الأطفال وتعزيز صحتهم العامة.

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

بطولة الجمهورية للرجال الملاكمة

انطلاق منافسات اليوم الثاني لبطولة الجمهورية لرجال الملاكمة

هشام جوزية المدرب المساعد لنادي شباب بلوزداد

مدرب شباب بلوزداد: تركيزنا بالكامل على نصف نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك

مانشستر سيتي

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي .. السيتي ضد ساوثهامبتون وتشيلسي مع ليدز

بالصور

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

إزالة 319 إعلانا مخالفا وتقنين أوضاع 1380 أخرى بشوارع وميادين الشرقية .. صور

رفع اعلان
رفع اعلان
رفع اعلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد