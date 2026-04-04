طريقة عمل شاورما صيامي.. شهية وموفرة

شاورما صيامي من الأكلات اللذيذة و الاقتصادية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق شهي ومختلف عن الأكلات الأخرى.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شاورما صيامي فيما يلي…

مقادير شاورما صيامي



● 2 حبة باذنجان أصابع (سُمك وسط)

● بصل أبيض جوليان

● فلفل ألوان جوليان

● طماطم جوليان (بدون القشرة الخارجية)

● كزبرة مفرومة

للتبيلة:

● ملعقة كبيرة توابل دجاج

● كزبرة ناشفة

● 4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● ملعقة كبيرة عسل

● دبس رمان

● 7 بهارات

● ملح

● فلفل

● عيش تورتيلا

للطحينة:

● طحينة خام

● ثوم مفروم

● سماق

● ماء

● عصير ليمون

● كمون

● ملح

● فلفل



طريقة تحضير شاورما صيامي



في وعاء على النار يوضع زيت زيتون، باذنجان أصابع، فلفل ألوان جوليان، بصل أبيض جوليان، ملح، فلفل، بهارات دجاج، 7 بهارات، كزبرة جافة وتشوح المكونات جيدا

تضاف طماطم جوليان

يضاف دبس رمان أو عسل وتقلب المكونات

تضاف كزبرة مفرومة

تقلب المكونات جيدا ثم ترفع من على النار



للطحينة:

في بولة توضع طحينة خام، ثوم مفروم، سماق، عصير ليمون، كمون، ملح، فلفل، ماء، وتقلب المكونات للحصول على سطة الطحينة المطلوبة

يوضع الحشو في خبز تورتيلا أسمر مع صوص طحينة

يلف السندوتش ثم يوضع على الجريل

يقلب على الوجهين حتى تمام الطهي

يقدم السندوتش مع سلطة الطحينة