طريقة عمل فتة مسخن الدجاج بأسهل الخطوات

فتة مسخن الدجاج من الأكلات المميزة على السفرة ويمكن تقديم فتة مسخن الدجاج بطريقة بسيطة .
وإليكم طريقة عمل فتة مسخن الدجاج
مقادير فتة مسخن الدجاج
4 صدور دجاج مخلية ومسلوقة ومتنسلة
3 ملعقة كبيرة سماق
زيت زيتون
نصف كيلو بصل جوليان رفيع
نصف كوب دبس رمان
ملح وفلفل
عيش شامي مكعبات مقلي
الصوص:
4 علب زبادي
نصف كوب لبن رايب
1 ملعقة كبيرة ثوم
عصير ليمون
للوجه:
رمان مفصص
لوز شرائح مقلي حسب الرغبة
بقدونس مفروم
دبس رمان
طريقة تحضير فتة مسخن الدجاج
شوحي البصل مع زيت الزيتون
تبليه بالملح والفلفل والسماق
ضيفي الدجاج المقطع ونقلب
أخلطي مكونات الصوص معا
ترص طبقات من الخبز والدجاج والصوص بالإضافة إلى دبس الرمان
وتقدم