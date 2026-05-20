المركز التكنولوجي بأبوصوير يستقبل حاجزي مشروع الـ6000 وحدة لاستكمال إجراءات التخصيص

أعلن المركز التكنولوجي بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، بدء استقبال المواطنين حاجزي الوحدات السكنية ضمن مشروع الـ6000 وحدة سكنية، لاستكمال وإنهاء إجراءات التخصيص الخاصة بالوحدات.

ودعت الجهات المختصة المواطنين الحاجزين إلى سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لإنهاء الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة، تيسيرًا لسرعة استكمال مراحل التسليم والتنفيذ.

كما أوضح التنويه أن الأعمال الخاصة بالإجراءات ستُستأنف عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على أهمية التزام المواطنين بسرعة استكمال الأوراق والإجراءات اللازمة.