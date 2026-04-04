طريقة عمل باذنجان مشوي بالجبنة.. جديد وغير تقليدي

باذنجان مشوي بالجبنة من الأطباق اللذيذة والغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف نورا السادات، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل باذنجان مشوي بالجبنة ، فيما يلي……

مقادير باذنجان مشوي بالجبنة



● باذنجان أنصاف مشوي

● صلصة طماطم

● ثوم

● نعناع

● سكر

● جبنة فيتا

● ملح

● فلفل

● كمون

● شطة

● بهارات

● رمان

● خبز بلدي للتقديم

طريقة تحضير باذنجان مشوي بالجبنة



يشوح الثوم المفروم في الزيت بإناء على النار

تضاف الصلصة والبهارات والماء حسب الحاجة ويقلب الخليط ويترك ليتسبك

يضاف السكر والملح والفلفل والكمون والشطة حسب الرغبة

ترص قطع الباذنجان في صينية أو بايركس

تضاف على الوجه الجبنة والرمان والنعناع

توضع في الفرن حتى النضج ويحمر الوجه

يقدم الباذنجان المشوي بالجبنة مع الخبز