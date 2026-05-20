حملات تموينية مفاجئة على مخابز بالغربية تُسفر عن تحرير 11 محضرًا

شنت الأجهزة التنفيذية بالغربية حملة تموينية مفاجئة على مخابز الخبز المدعم بنطاق قرى ميت السودان وبوريك ومحلة منوف التابعة لمركز طنطا، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من الالتزام بالمواصفات القانونية لرغيف الخبز.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وأسفرت أعمال المرور التمويني عن رصد عدد من المخالفات، حيث تبين وجود نقص في وزن الخبز بعدد من المخابز بقرى ميت السودان وبوريك ومحلة منوف، بواقع 9 جرامات بمخبز بقرية ميت السودان، و12 جرامًا بمخبز بقرية بوريك الحجر، و14 جرامًا و12 جرامًا بمخبزين بقرية محلة منوف، فيما تبين وجود 3 مخابز أخرى بقرية محلة منوف تعمل دون رصد أي مخالفات.

تحرك تنفيذي عاجل

وفيما يخص جانب سلامة الغذاء، تم تحرير 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء داخل بعض المخابز المستهدفة، ليصبح إجمالي المحاضر المحررة 11 محضرًا بنطاق القرى محل المرور.

ردع مخابز مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية بشكل يومي، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.