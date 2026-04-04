طريقة عمل أقراص البطاطس بالبسطرمة.. بأسهل الخطوات

أقراص البطاطس بالبسطرمة من الأكلات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل أقراص البطاطس بالبسطرمة، فيما يلي:

مقادير أقراص البطاطس بالبسطرمة

● بطاطس مسلوقة ومهروسة.

● ملح.

● 150 جرام بسطرمة.

● 1 قرن فلفل أخضر.

● 1 قرن فلفل رومي أحمر.

● 100 جرام جبنة شيدر مبشورة.

● بصل أخضر.

● زيت زيتون.

طريقة تحضير أقراص البطاطس بالبسطرمة

تخلط البطاطس مع الملح والبسطرمة والفلفل الأحمر وقرن الفلفل الأخضر والشيدر والبصل.

ثم تصنع من الخليط أقراص مثل البرجر.

وتطهى في طاسة بها زيت على الجهتين.

تقدم ساخنة.