كلمات يستحب ترديدها بعد صلاة الوتر.. سنة نبوية احرص على اغتنامها

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الوتر.

ذكر كان يردده النبي بعد الوتر

وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: يستحب للمسلم أن يُسبِّح الله بعد سلامه من صلاة الوتر كما كان يفعل سيدنا رسول الله ﷺ، فقد كان يقول بعد الوتر: «سُبحانَ الملِكِ القدُّوس ثلاثَ مرَّاتٍ، يرفَعُ بِها صوتَهُ». [سنن النسائي]



هيئات صلاة الوتر الثلاث

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، ويمكن أداؤها بثلاث هيئات صحيحة:

الفصل (وهو الأفضل): أداء ركعتين (شفع) ثم التسليم، وبعدهما ركعة واحدة مفردة (وتر) ثم التسليم.

الوصل بتشهدين: أداء ثلاث ركعات متصلة كهيئة صلاة المغرب (تشهد أوسط بعد الثانية ثم ركعة وتشهد أخير).

الوصل بتشهد واحد: أداء ثلاث ركعات متصلة دون الجلوس للتشهد الأوسط، بل بتشهد واحد فقط في الركعة الأخيرة.

وعلى ذلك فالصلاة بعد الوتر جائزة وصحيحة، سواء كانت نفلاً مطلقاً أو صلاة حاجة أو شكر، مع مراعاة عدم تكرار الوتر في ليلة واحدة لمن اختار عدم شفع وتره الأول.

د عاء صلاة الوتر كامل

اللـهم اهـدِنا فيمَن هـديت، وعافـِنا فيمـَن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت، أنك تقضي ولا يـُقضى عليك. إنه لا يذل مَن واليت، ولا يعـِـزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت.



نستغـفـُرك اللـهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا.



ومتـّعـنا اللهم باسماعِـنا وأبصارِنا وقـواتـِنا ما أبقيتنا، واجعـلهُ الوارثَ منـّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعـل مصيبـتَـنا في ديننا. ولا تجعـل الدنيا أكبرَ هـمِنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا اٍلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا، ولا تُسلط عـلينا بذنوبـِنا من لايخافـُـك فينا ولا يرحمنا.