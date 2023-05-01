شباب الصحفيين: قرارات السيسي في عيد العمال انتصار للأيدي الشقيانة

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيدهم "عيد العطاء والإنتاج والنضال في حب الوطن".. مؤكدة أن العمال هم الركيزة الأساسية الفعالة في مسيرة البناء والتنمية التي تقودها الدولة بكل اقتدار وتميز.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الاثنين: يؤكد الرئيس السيسي دوما أنه يشعر بنبض عمال مصر يتعايش مع آمالهم وطموحاتهم وظهر ذلك واضحا في حزمة القرارات التاريخية التي أعلنها في شركة الشرقيه للسكر في محافظة الشرقية وعكست بكل صدق وإخلاص حرص القيادة السياسية على دعم العمال وتوفير حياة كريمة لهم.



أضاف طوالة: أن أبرز قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال والتي رسمت البسمة على وجوه المصريين وليس العمال فقط وأدخلت البهجة في قلوبهم صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل والتأكيد على كافة القطاعات بتشغيل نسبة 5% من ذوي الإعاقة.