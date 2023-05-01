عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شباب الصحفيين: قرارات السيسي في عيد العمال انتصار للأيدي الشقيانة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيدهم "عيد العطاء والإنتاج والنضال في حب الوطن".. مؤكدة أن العمال هم الركيزة الأساسية الفعالة في مسيرة البناء والتنمية التي تقودها الدولة بكل اقتدار وتميز.


قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الاثنين: يؤكد الرئيس السيسي دوما أنه يشعر بنبض عمال مصر يتعايش مع آمالهم وطموحاتهم وظهر ذلك واضحا في حزمة القرارات التاريخية التي أعلنها في شركة الشرقيه للسكر في محافظة الشرقية وعكست بكل صدق وإخلاص حرص القيادة السياسية على دعم العمال وتوفير حياة كريمة لهم.


أضاف طوالة: أن أبرز قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال والتي رسمت البسمة على وجوه المصريين وليس العمال فقط وأدخلت البهجة في قلوبهم صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل والتأكيد على كافة القطاعات بتشغيل نسبة 5% من ذوي الإعاقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

ترشيحاتنا

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

يستمر 4 ساعات.. حدث غريب في سماء السعودية يوم الجمعة

الزمالك اليوم.. مفاجأة في استئناف كهربا وموقف صادم للاعبي الأبيض قبل السوبر

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

"Blackrock" تزرع 50 شريحة إلكترونية في أدمغة مرضى لعلاج الشلل والعمى.. فيديو

لدفعة 2022.. تعليمات من النيابة الإدارية لحضور المقابلات الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ