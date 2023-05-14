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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 24 ساعة.. قرية بالمنوفية تجمع 170ألف جنيه لعلاج طفل يحتاج زرع نخاع

الطفل ابراهيم ابن
الطفل ابراهيم ابن كشموش

نجح أهالي قرية كمشوش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، في جمع 170 ألف جنيه لإجراء عملية زرع نخاع لطفل من أهل القرية  أصيب بالسرطان منذ عامين.

وقال أحد أهالي الطفل، أن إبراهيم أصيب منذ عامين بالسرطان وفشلت كل المحاولات لعلاجه و تم حصوله علي الكيماوي لكن دون نتيجة حيث يتم علاجه منذ عامين ولكن حالته كانت تسوء.

وأضاف أن الأطباء أعلنوا أن يحتاج الي عملية زرع نخاع وهي عملية مكلفة جدا تتجاوز النصف مليون جنيه ولكن تحمل التأمين الصحي جزء كبير منها وتبقي 170 ألف جنيه.

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وتابع أنه تم الإعلان علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إبراهيم يحتاج إلي عملية زرع نخاع وتكاتف الجميع في القرية وتم جمع المبلغ خلال 24 ساعة من من خلال لجنة الزكاة بالقرية.

وأوضح أن الأمر لم يقتصر علي أبناء القرية فقط بينما ساهم الكثير من أبناء القرية في خارج البلاد وكذلك أهالي القري المجاورة فكان التكاتف من الجميع.

وأشار إلي أنه سيتم إجراء العملية في اقرب وقت بعد تحديد الأطباء، مطالبا الجميع بالدعاء للطفل للمرور من هذه المحنة.

الطفل ابراهيم
الطفل ابراهيم 


 

الفيس بوك قرية كمشوش مرض السرطان محافظة المنوفية موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

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