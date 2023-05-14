ضبط 3 عمال حاولوا التعرش بشاب من ذوي الهمم في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي 3 عمال بمركز اشمون وذلك بتهمة التحرش بشاب من ذوي الهمم ومحاولة التعدي عليه بالضرب وتصويره بالهاتف المحمول.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بتلقيهم بلاغا من سيدة تتهم فيه 3 أشخاص بالتعدي علي نجلها من ذوي الهمم بالضرب وكذلك محاولة التحرش به وتصويره بالهاتف المحمول.

وبالانتقال تم ضبط كلا من " م.م " ٢٠ سنة، " ا. س " ١٩ سنة و" ع.ا " ٢٢ سنة عقب محاولتهم التحرش بالشاب " م.ع " ٢٠ سنة من ذوي الهمم حيث تعدوا عليه بالضرب محاولين التحرش به وتصويره بالهاتف المحمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عن الواقعة حيث أكدوا في أقوالهم " كنا بنهزر معاه ", فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.