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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم المنوفية: لا يتم اللجوء للامتحان الورقي إلا بعد تحرير محضر|صور

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية

تابع محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام بلجنة مدرسة الشهيد الشوربجي الثانوية المشتركة بإدارة منوف التعليمية، حيث يؤدي طلاب وطالبات المدرسة الامتحان في مادة الفيزياء للقسم العلمي وامتحان مادة (الجغرافيا) للقسم الأدبي.


تفقد الفولي العديد من اللجان الامتحانية بالمدرسة، واطمأن على انتظام سير العملية الامتحانية في جميع اللجان الفرعية باللجنة، والتأكد من تسجيل جميع الطلاب والطالبات الدخول في الاختبار الإلكتروني بدون أي معوقات. 

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في سياق آخر، أكد مدير تعليم المنوفية أنه لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان، وذلك ضمانا لحق الطالب.

كما أوصى الفولي بالالتزام بالزي المدرسي والنظافة العامة داخل اللجان الامتحانية والطرقات وفناء المدرسة، وأيضا الاهتمام بنظافة دورات المياه ومتابعتها طوال فترة الامتحانات بصفة مستمرة بتطهيرها بالمنظفات المتنوعة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة والطالبات من العدوى بأي أمراض معدية، واتباع جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للجميع بالمدرسة.

 

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
التطوير التكنولوجي التربية والتعليم والتعليم الفني الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني اللجان الإمتحانية المنوفية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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