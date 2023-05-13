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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: مشروع لإنشاء محطة لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، وفد الهيئة العربية للتصنيع و إحدى الشركات الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة، لبحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة آليات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة لطاقة كهربائية بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وحضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور  أحمد أبو بكر مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة الجديدة يأتى فى ضوء الخطة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وثمن المحافظ دور القيادة السياسية ورؤيتها الطموحة فى التعامل الجاد مع قضايا البيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة ، مؤكداً على دعمه الكامل للمشروع وتقديم كافة التسهيلات لضمان الإنتهاء من الدراسات اللازمة للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع كونه مشروعاً مهماً يتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية بعوائد اقتصادية واجتماعية تلبي احتياجات المواطنين .

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وأعرب وفد الشركة عن سعادتهم بزيارتهم لجمهورية مصر العربية و محافظة المنوفية بصفة خاصة، مؤكدين تطلعهم إلى تعزيز الشراكة الفعالة مع المحافظة لإقامة هذا المشروع الضخم والذي سيتم تنفيذه باستثمارات مالية ضخمة و سيساهم بدوره فى تحقيق نقلة نوعية بمنظومة المخلفات الصلبة.

ولفت إلى أن المشروع يضم منظومة حديثة لمعالجة تراكمات القمامة والمخلفات الصناعية والزراعية لتحويلها إلى طاقة كهربائية و مخصبات زراعية بدون أية مخلفات و مواد سامة تؤثر على الصحة العامة، مشيراً إلى أن فريق العمل بصدد القيام بزيارات ميدانية لتقييم الموقف وإنهاء الدراسات المبدئية تمهيدا للسير فى إجراءات التنفيذ.

وأهدى وفد الهيئة العربية للتصنيع درع لمحافظ المنوفية تقديراً لدوره البارز فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعقب اللقاء، قامت اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام بإجراء معاينة ميدانية لقطعة أرض بمركز أشمون كموقع مقترح لإقامة المشروع.

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