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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يخصص صالة مغطاة بنادي جمهورية شبين لتدريب مرضي "ضمور العضلات"

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية " طقم كورة رياضة البوتشا" لوفد مرضى ضمور العضلات وذلك في إطار دعمه الدائم والمستمر لتلك الفئات ولمساعدتهم في ممارسة الرياضة والتخفيف عنهم.

 كما قرر المحافظ بالتنسيق مع مسئولى نادى جمهورية شبين بتخصيص صالة مغطاة بالنادى لتدريبهم يوم أو يومين بالأسبوع بالمجان ، جاء ذلك خلال لقائه بهم بمكتبه بالديوان العام.

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وخلال اللقاء أكد المحافظ دعمه الكامل لذوى الهمم والتعاون مع مختلف الجهات لتقديم أوجه الخدمات المتنوعة والتي من شأنها المساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعى والسعي الكامل لتعميق وصقل قدراتهم في شتى المجالات وخاصة مجال الرياضة تأكيداً على حقوقهم ودمجهم فى المجتمع.

فى نهاية اللقاء، أعرب  وفد ضمور العضلات عن سعادتهم البالغة مقدمين الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لحرصه وتواصله الدائم معهم ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة لتلبيتها، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لهم .

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