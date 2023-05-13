أثناء تفقده الامتحانات.. وكيل تعليم المنوفية يستدعي مدير إدارة الباجور ويحيل مقصرين للتحقيق

تفقد محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، لجان مدرسة أبو الفضل حجازي للتعليم الأساسي بعزبة العطار، والشهيد محمود السيد فرحات للتعليم الأساسي بكوم الضبع، والشهيد المقدم طيار مهتدي السيد مهتدي الثانوية المشتركة التابعين لإدارة الباجور التعليمية.

وتفقد مدير المديرية امتحانات الصف السادس الابتدائي في مادتي الرياضيات (فترة أولى)، والعلوم (فترة ثانية)، وامتحانات الصف الأول الإعدادي في مادتي العلوم (فترة أولى)، والجبر والإحصاء (فترة ثانية)، وامتحانات الصف الأول الثانوي، حيث تفقد مادة الجغرافيا (الفترة الثانية).

اطمأن الفولي على انتظام سير العملية الامتحانية في هذه المدارس، وأن الأسئلة خالية تمامٱ من أية أخطاء مطبعية بالنسبة للصف السادس الابتدائي والأول الإعدادي.

من جهة أخرى، استدعى الفولي مدير عام الإدارة ومديري المراحل المختلفة لإزالة جميع السلبيات التي صادفته أثناء تفقده هذه اللجان بهذه المدارس الثلاثة، وقد أوصى بتحويل المقصرين إلى الشئون القانونية لتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية أثناء انعقاد الامتحانات.

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية