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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالته سيئة .. إصابة عامل سقط من ونش لرفع الاثاث في المنوفية

سقوط عامل من أعلي
سقوط عامل من أعلي ونش في المنوفية

اصيب عامل أثناء عمله بمركز قويسنا في محافظة المنوفية حيث سقط من أعلي ونش لرفع الأثاث من الطابق الثالث، حيث تم احتجازه بالمستشفي وحالته العامة سيئة.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بسقوط عامل من أعلي ونش رفع الأثاث أثناء عمله.

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بالانتقال تبين إصابة “ ت.ا ” 35 سنة عامل مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف وحالته العامة سيئة، وبسؤال زميله أكد أنه أثناء عمل زميله في رفع الأثاث بونش إلي الطابق الثالث سقط من أعلى الونش مما أدي الي إصابته.

 تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

امن المنوفية محافظة المنوفية مدير امن المنوفية مركز شرطة قويسنا كسر في الجمجمه رفع الأثاث

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