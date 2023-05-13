محافظ المنوفية يبحث مع المالية إحكام الرقابة علي المال العام

لتقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المهندس طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ، سعيد عبد المحسن رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة المالية والوفد المرافق لهم ، وذلك في إطار مناقشة سبل إحكام الرقابة علي المال العام عن طريق وضع الأطر المناسبة للتفتيش الدوري حتي يتسنى زيادة موارد الدولة وإستيداء حقوق الخزانة العامة وضبط وترشيد نفقات الموازنة العامة للدولة وذلك قبل الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 ، وحضر اللقاء محمد موسي نائب المحافظ .



وخلال اللقاء أكد محافظ المنوفية أن المنظومة التي وضعتها وزارة المالية شهدت تطوراً كبيراً عقب أعمال الميكنة والتحول الرقمي في الإدارات المالية بجميع قطاعات المحافظة ، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في تأهيل العاملين بكافة الإدارات من خلال ورش عمل ودورات تدريبية لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة العمل .



ومن جانبه أشار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية أننا مستمرون في تحقيق الانضباط المالي وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة وذلك من خلال النمو القوي في الإيرادات الحكومية بالإضافة إلى جهود الحكومة في ترشيد النفقات ، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين الطرفين .

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية