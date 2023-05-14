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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب التيارات المائية.. نتشال جثة غريق من البحر بالعريش

استخراج جثة شاب غريق
استخراج جثة شاب غريق في العريش

لقى شاب مصرعه غرقا في مياه البحر المتوسط بمنطقة حي المساعيد، بمدينة العريش في شمال سيناء ،  عقب نزوله للاستحمام وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج جثته من مياه البحر وتم  نقلها الى مستشفى العريش العام، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم .

 

التيارات المائية:
 

وقال شهود العيان، أن الشاب الغريق يدعى عمر .م .خ، نزل مياه البحر للاستحمام بمنطقة حي المساعيد إلا أن التيارات المائية سحبته إلى الداخل ولم يتمكن من العودة الى الشاطيء.

وحاول أفراد الإنقاذ من المتطوعين اللحاق بالشاب قبل تعرضه للغرق الا انهم لم يتمكنوا من ذلك نظرا لشدة التيارات المائية والدوامات البحرية التي سحبته إلى داخل البحر.

وتمكن أفراد الإنقاذ انتشال الجثة من وسط الأمواج وتم نقل الجثة إلى مستشفى العريش العام تحت تصرف  الأجهزة المعنية  .

في نفس السياق ما زالت جهود الانقاذ مستمرة للبحث عن جثة طالب بالمرحلة الاعدادية  تعرض للفرق امس بمنطقة غرناطه.

 

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