محافظ شمال سيناء يتفقد المجمع الخدمى للامتحانات بالعريش

تفقد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،المجمع الخدمى للامتحانات بالعريش، حيث تفقد أقسام المجمع وقاعات التصحيح ، كما تابع أعمال الكنترول ، وغرف التصحيح للمواد الدراسية المختلفة ، كما تابع مركز امتحانات الدبلومات الفنية، والمطبعة السرية للامتحانات.

أعمال التصحيح لليوم الأول:

وشهد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ،وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أعمال التصحيح لليوم الأول لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي" الشهادة الإعدادية" ،لمادة اللغة العربية والتربية الدينية .

ووجه اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه بضرورة إتباع القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال التصحيح.

كما أعطى وكيل الوزارة التعليمات للملاحظين بقراءة كراسة الإجابة للطالب بكل دقه وعناية بالغة حتى يأخذ كل طالب حقة .

حضر الجولة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال الرياض، وخيرى السعيد مدير المجمع ، محمود جمعة رئيس المطبعة السرية ، عادل يحيى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ، وممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية والموجهين العموم والأوائل والموجهين للمواد الدراسية المختلفة، ومديري الإدارات التعليمية للتعليم الصناعي والتجاري والزراعى .





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