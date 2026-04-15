«جه يكحلها عماها».. «شبانة» يكشف: تصريحات مُتناقضة وضعت اتحاد الكرة في ورطة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تصريحات أوسكار رويز الأخيرة كانت السبب الرئيسي في تهدئة الأجواء بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، بسبب تناقض حديثه، ما تسبب في وضع الجبلاية في ورطة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": «تصريحات أوسكار رويز مع إبراهيم عبدالجواد ساهمت بشكل كبير في حدوث حالة من التهدئة بين الأهلي واتحاد الكرة، خاصة أن تصريحاته أشعلت الأزمة ووضعت الاتحاد في موقف حرج».

وأضاف: «أوسكار تراجع عن تصريحاته، وأكد أنه لم يكن يفهم السؤال بشكل صحيح، وكان يتحدث مع المترجم وليس مع المذيع، وظن أن الموضوع مختلف تمامًا».

وتابع منتقدًا: «أريد أن أقول لأوسكار إن اللقاء كان صوتًا وصورة، وليس صوتًا فقط، وقد سكت خلال اللقاء واستمع للسؤال جيدًا، ثم رد على إبراهيم عبدالجواد وقال إن اتحاد الكرة لم يطلب منه تعيين طاقم تحكيم أجنبي».

وأشار إلى أن «اتحاد الكرة قام بتعنيف أوسكار رويز بسبب تصريحاته، وكان هناك اتجاه لإصدار بيان يؤكد أن المراسلات تتم عبر الاتحاد فقط، وليس من خلال أوسكار، لكن بعد الكشف عن هذه التفاصيل تراجعوا عن هذا الاتجاه».

وأوضح: «تصريحات أوسكار الأخيرة غير صحيحة، وظهوره بهذا الشكل كان خطأ، والتراجع زاد الأمور تعقيدًا، وهذه ليست الطريقة المناسبة لحل الأزمات».

وواصل: «مصطفى عزام زاد الأمور سوءًا (جاء ليكحلها فأعماها)، وقدم مبررات غير مقنعة، حيث قال إن العمل يوم الأحد يتم عن بُعد وفقًا لقرار الحكومة».

وأضاف: «عزام ذكر أنه قام بإيقاظ موظفي الاتحاد قبل كأس العالم من أجل قيد أحد اللاعبين للأهلي، وهو زيزو، رغم أنه لم يذكر اسمه صراحة، لكن هذا الكلام غير منطقي، لأن باب القيد يُغلق في الساعة 12 منتصف الليل، فكيف ينام الموظفون قبل هذا التوقيت في أهم لحظات القيد؟».

واختتم: «كان من الأولى محاسبة المقصرين بدلًا من تقديم مبررات لا ترقى لحجم الأزمة».