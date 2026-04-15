وزير الخارجية الروسي: بوتين يزور بكين قريبًا.. ومستعدون لتعويض الصين عن نقص إمدادات الطاقة

أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء أن موسكو قادرة على تعويض الصين بإمدادات الطاقة في ظل النقص الذي تعاني منه بكين بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح “لافروف” خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين "بإمكان روسيا، بدون أدنى شك، أن تعوض النقص في الموارد" للصين و"للدول الأخرى المهتمة بالعمل معنا".

كما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة للصين خلال النصف الأول من العام 2026.