بشير التابعي: ما حدث انتصار لاتحاد الكرة.. والأهلي «بيعافر» للحصول على حقوقه

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يسعى دائمًا للحصول على حقوقه بكل الطرق، مشيرًا إلى دعمه لفكرة الدفاع عن الحقوق بقوة.

وقال "التابعي"، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «CBC»: «الأهلي، سواء كان له حق أم لا، دائمًا يُكافح ويحاول الحصول على حقه، وأنا من أنصار أن يدافع أي طرف عن حقوقه بكل قوة».

وأضاف: «اتحاد الكرة لم يرفض حضور سيد عبد الحفيظ، لكنه طلب في خطاب رسمي حضور شخصين فقط من الجهاز الفني أو الإداري، وحدد ذلك بشكل واضح، فلماذا أرسل الأهلي سيد عبد الحفيظ ومعه أشخاص آخرون؟».

وتابع: «ما حدث في الأزمة الأخيرة لا يُعد انتصارًا للأهلي، بل هو انتصار لاتحاد الكرة، الذي لم يخسر شيئًا ونجح في فرض شروطه».

وأكمل: «في حال إثبات أن الحكم محمود وفا أخطأ أو تطاول، يجب محاسبته بشكل واضح، لأن أي تجاوز من الحكم تجاه اللاعبين أمر غير مقبول».

واختتم: «احترام اللاعبين والحفاظ على هيبة التحكيم أمر ضروري، ولا بد من التعامل بحسم مع أي تجاوزات داخل الملعب».

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بيج ياسمين

القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي | تفاصيل

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ارشيفية

خناقة صحاب أم اكتئاب.. فتاة كفر طهرمس سقطت من الـ 13 على العقار المجاور | تفاصيل

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

مصطفى الشهدي

غادر باكيًا .. تفاصيل إصابة الحكم مصطفى شهدي في مباراة مودرن والجونة

قانون الإجراءات الجنائية

شهادة الزور وتزوير الأدلة.. مُبررات لإعادة المُحاكمة بقانون الإجراءات الجنائية

الأستاذ الدكتور صلاح فوزي

من المقترح إلى القانون .. صلاح فوزي يكشف خريطة إقرار مشروع القانون تحت القبة

الحمامصي

تأييد برلماني لمقترح منح تعويض مادي عادل للمطلقات

بالصور

طريقة عمل الدنش الهش في البيت .. بخطوات سهلة وطعم زي المخابز

طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل

لإطلالة تخطف الأنظار .. خبيرة تجميل: السر الحقيقي لمكياج العروس المثالي يبدأ من درجة بشرتك

المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس

احترس.. دراسة: أدوية ضغط الدم الشائعة تسبّب نوبات خطيرة لكبار السن والنساء

مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء

لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ

عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ

فيديو

فرح سلمى عبدالعزيز

العريس بكى أول مشافها .. كواليس حفل البلوجر سلمى عبدالعظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد