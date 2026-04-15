بشير التابعي: ما حدث انتصار لاتحاد الكرة.. والأهلي «بيعافر» للحصول على حقوقه

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يسعى دائمًا للحصول على حقوقه بكل الطرق، مشيرًا إلى دعمه لفكرة الدفاع عن الحقوق بقوة.

وقال "التابعي"، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «CBC»: «الأهلي، سواء كان له حق أم لا، دائمًا يُكافح ويحاول الحصول على حقه، وأنا من أنصار أن يدافع أي طرف عن حقوقه بكل قوة».

وأضاف: «اتحاد الكرة لم يرفض حضور سيد عبد الحفيظ، لكنه طلب في خطاب رسمي حضور شخصين فقط من الجهاز الفني أو الإداري، وحدد ذلك بشكل واضح، فلماذا أرسل الأهلي سيد عبد الحفيظ ومعه أشخاص آخرون؟».

وتابع: «ما حدث في الأزمة الأخيرة لا يُعد انتصارًا للأهلي، بل هو انتصار لاتحاد الكرة، الذي لم يخسر شيئًا ونجح في فرض شروطه».

وأكمل: «في حال إثبات أن الحكم محمود وفا أخطأ أو تطاول، يجب محاسبته بشكل واضح، لأن أي تجاوز من الحكم تجاه اللاعبين أمر غير مقبول».

واختتم: «احترام اللاعبين والحفاظ على هيبة التحكيم أمر ضروري، ولا بد من التعامل بحسم مع أي تجاوزات داخل الملعب».