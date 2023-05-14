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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام لشهادة اتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية)، حيث رافقه اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. 

زائرة صحية

وأكد المحافظ توفير الأجواء المناسبة للطلاب فى الامتحانات من تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة، إلى جانب توفير زائرة صحية فى كل مدرسة بها لجان امتحانية، موجهًا بمنع أى محاولة للغش واتخاذ الإجراءات.

وقال إن امتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة حتى يوم الخميس القادم، ويؤديها 9243 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، موزعين على 88 لجنة على مستوى المحافظة.

وشدد على التزام الجميع بالتعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وأن الأسئلة جاءت مما تم تدريسه بالمدارس، ولم تحدث أى شكوى من الامتحانات.
 

من جهة أخرى، تفقد المحافظ أعمال الامتحانات والكنترول للشهادة الإعدادية والمطبعة السرية في المجمع الخدمى للامتحانات بالعريش، حيث تفقد أقسام المجمع وقاعات التصحيح بحضور كل من: خيرى السعيد، مدير المجمع، ومحمود جمعة، رئيس المطبعة السرية، وعادل يحيى، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وممدوح الشربينى، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية.

من جانبه، أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انتظام الامتحانات دون أي شكاوى، حيث لم تتلق غرفة العمليات الرؤئيسية بديوان عام المديرية أية شكاوى من الطلبة أو أولياء الأمور بخصوص الامتحانات حتى اللحظة.

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