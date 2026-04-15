أحمد موسى يفتح النار على «حزب الله» ويكشف كواليس لقاء إسرائيل ولبنان بحضور ماركو روبيو

قال الإعلامي أحمد موسى إن اليوم شهد أول لقاء مباشر بين إسرائيل ولبنان، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، موضحًا أن بيروت تسعى إلى الانخراط في هذه المفاوضات.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة تفضل إبرام اتفاقات دون إشراك أطراف دولية أخرى مثل فرنسا أو غيرها من الدول الغربية، معتبرًا أن هذا التوجه يحمل دلالات مهمة في مسار التفاوض، خاصة في ظل محاولات سابقة لدخول أطراف أوروبية على خط الأزمة.

وأشار إلى أن حزب الله هدد بمحاصرة السراي الحكومي في حال مشاركة نواف سلام في المفاوضات، لافتًا إلى أن الحزب، إلى جانب إيران، لا يرغبان في تحقيق السلام وفق تعبيره.

وأوضح أن الشعب اللبناني يتطلع إلى حياة مستقرة، وأن الدولة اللبنانية تسعى إلى تحقيق الأمن والسلام، في حين يحاول حزب الله عرقلة هذه الجهود، مؤكدًا أن الحزب أطلق نحو 50 صاروخًا "فشنك" باتجاه مستوطنات إسرائيلية دون وقوع إصابات.

واختتم أحمد موسى تصريحاته بالإشارة إلى أن حزب الله يعتمد في تمويله على دعم إيراني، زاعمًا أن أهدافه لا تصب في مصلحة لبنان، وأن توقف هذا التمويل قد يدفعه إلى اللجوء لأنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات.