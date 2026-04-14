أحمد موسى : حزب الله وإيران لا يريدان سلام في لبنان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حزب الله وإيران لا يريدان سلام في لبنان، مضيفا أن حزب الله يعيش على الابتزاز والإرهاب.

واضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن اليوم حزب الله ضرب أربعين صاروخ على إسرائيل من أجل إفساد المفاوضات بين وزيرا الخارجية اللبناني والإسرائيلي في امريكا، متابعا أن حزب الله يريد إفشال مفاوضات السلام في امريكا من اجل لبنان.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قطع التمويلات على الحزب الله يعني وفاتهم، مستدركا أن هذا الأمر يجب أن يتوقف تماما.