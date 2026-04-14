بعد تعيينه مستشارًا سياسيًا للرئيس| أحمد موسى يكشف من هو السفير رمزي عز الدين

هنّأ الإعلامي أحمد موسى السفير رمزي عز الدين، بمناسبة تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، موضحًا أنه أول من يُعيَّن في هذا المنصب المهم.

وتابع، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع يتحدث عن هذا الاختيار باعتباره قرارًا موفقًا من الرئيس السيسي، نظرًا لما يتمتع به السفير من خبرات فنية وسياسية ودبلوماسية، إلى جانب خبرته في ملف حظر الانتشار النووي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن السفير رمزي كان نائبًا لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، وكان له دور كبير في التعامل مع الأزمة السورية منذ عام 2014.

وأوضح أن رمزي دبلوماسي مصري بارع ومخضرم، شغل منصب مندوب مصر في الأمم المتحدة بجنيف، وكذلك لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويُعد من الخبراء المتميزين على المستوى الدولي.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى أن السفير رمزي عز الدين من أبناء وزارة الخارجية المصرية، ويتمتع بعلاقات قوية مع بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كما تولى مسؤولية الشؤون السياسية ونزع السلاح داخل المنظمة الدولية.

ولفت إلى أنه شغل منصب المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الأممية في فيينا، ويمتلك خبرات كبيرة في ملف الطاقة الذرية، وهو ما يمثل أهمية خاصة خلال المرحلة الحالية، نظرًا لإلمامه الواسع بملف الطاقة النووية في المنطقة.