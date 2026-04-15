من 23 إلى 36 درجة.. تباين ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 20

العاصمة الجديدة 33 19

6 أكتوبر 34 20

بنها 32 19

دمنهور 32 19

وادي النطرون 33 20

كفر الشيخ 32 19

بلطيم 31 18

المنصورة 32 19

الزقازيق 33 20

شبين الكوم 32 19

طنطا 32 19

دمياط 26 17

بورسعيد 26 17

الاسماعيلية 31 16

السويس 32 16

العريش 30 15

رفح 30 17

رأس سدر 29 16

نخل 34 15

كاترين 26 12

الطور 30 19

طابا 32 18

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 31 20

الإسكندرية 26 16

العلمين 25 16

مطروح 23 15

السلوم 24 15

سيوة 31 16

رأس غارب 31 18

سفاجا 32 20

مرسى علم 33 20

شلاتين 30 19

حلايب 29 19

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 28 18

أبرق 33 17

جبل علبة 33 17

رأس حدربة 29 19

الفيوم 33 18

بني سويف 33 18

المنيا 34 19

أسيوط 34 19

سوهاج 35 20

قنا 35 21

الأقصر 36 22

أسوان 36 23

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 33 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 37 27

المدينة المنورة 35 23

الرياض 28 16

المنامة 27 23

أبوظبي 30 22

الدوحة 30 23

الكويت 32 19

دمشق 26 13

بيروت 23 19

عمان 28 15

القدس 29 17

غزة 27 16

بغداد 28 14

مسقط 29 27

صنعاء 27 09

الخرطوم 39 24

طرابلس 21 15

تونس 19 14

الجزائر 18 10

الرباط 20 08

نواكشوط 35 18