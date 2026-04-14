الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: حار نهارا معتدل ليلا والصغرى بالقاهرة 20

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الغربية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 33 20

العاصمة الجديدة 33 19

6 أكتوبر 34 20

بنها 32 19

دمنهور 32 19

وادي النطرون 33 20

كفر الشيخ 32 19

بلطيم 31 18

المنصورة 32 19

الزقازيق 33 20

شبين الكوم 32 19

طنطا 32 19

دمياط 26 17

بورسعيد 26 17

الاسماعيلية 31 16

السويس 32 16

العريش 30 15

رفح 30 17

رأس سدر 29 16

نخل 34 15

كاترين 26 12

الطور 30 19

طابا 32 18

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 31 20

الإسكندرية 26 16

العلمين 25 16

مطروح 23 15

السلوم 24 15

سيوة 31 16

رأس غارب 31 18

سفاجا 32 20

مرسى علم 33 20

شلاتين 30 19

حلايب 29 19

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 28 18

أبرق 33 17

جبل علبة 33 17

رأس حدربة 29 19

الفيوم 33 18

بني سويف 33 18

المنيا 34 19

أسيوط 34 19

سوهاج 35 20

قنا 35 21

الأقصر 36 22

أسوان 36 23

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 33 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 37 27

المدينة المنورة 35 23

الرياض 28 16

المنامة 27 23

أبوظبي 30 22

الدوحة 30 23

الكويت 32 19

دمشق 26 13

بيروت 23 19

عمان 28 15

القدس 29 17

غزة 27 16

بغداد 28 14

مسقط 29 27

صنعاء 27 09

الخرطوم 39 24

طرابلس 21 15

تونس 19 14

الجزائر 18 10

الرباط 20 08

نواكشوط 35 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 21 06

إسطنبول 17 09

إسلام آباد 32 18

نيودلهي 39 24

جاكرتا 32 24

بكين 24 12

كوالالمبور 34 25

طوكيو 23 14

أثينا 22 14

روما 22 11

باريس 20 10

مدريد 24 10

برلين 16 07

لندن 17 08

مونتريال 16 08

موسكو 14 06

نيويورك 29 19

واشنطن 31 18

أديس أبابا 24 13

فوائد تناول الترمس
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
