الأرصاد تحذر من موجة حارة وتذبذب في درجات الحرارة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء 15 أبريل 2026، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهاراً، مع بقاء الأجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، ومعتدلة ليلاً بشكل عام.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

تصل ذروة الارتفاع في جنوب الصعيد لتسجل 36 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 درجة مئوية. وفي شمال الصعيد تقترب الحرارة من 34 درجة، في حين تظل السواحل الشمالية هي الأقل حرارة بـ 25 درجة مئوية، مع طقس مائل للحرارة نهاراً في تلك المناطق.

الظواهر الجوية المتوقعة:

حذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 حتى 9 صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

أيضا رصدت النشرة وجود أتربة عالقة نهاراً على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 25 و30 كم/س على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة أو رذاذ بشكل عشوائي على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، والقاهرة الكبرى نتيجة تكون بعض السحب المنخفضة.

فيما تناشد الهيئة المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض التنفسية، توخي الحذر من الأتربة العالقة نهاراً، وضرورة القيادة بهدوء أثناء فترة الشبورة الصباحية، مع متابعة التحديثات الدورية لخرائط الطقس تحسباً لأي تغييرات طارئة.