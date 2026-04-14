الذروة الخميس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الانخفاض

تشهد مصر خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية الواضحة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، في ظل تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار، وهو ما يثير تساؤلات المواطنين حول موعد ذروة هذه الموجة وتوقيت انكسارها.

منار غانم تكشف تفاصيل الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت منذ الأسبوع الماضي مستمرة خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن ذروتها ستكون يومي الأربعاء والخميس، وبشكل خاص يوم الخميس.

أسباب الارتفاع في درجات الحرارة

وأوضحت غانم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية كريمة عوض، أن سبب هذه الموجة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، إلى جانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

القاهرة تسجل أكثر من 36 درجة

وأضافت أن درجات الحرارة ستتجاوز 36 درجة مئوية يوم الخميس، خاصة على مناطق القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تتراوح بين 35 و36 درجة، مع أجواء حارة خلال ساعات النهار.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأشارت منار غانم ، إلى أن هذه الموجة لن تستمر طويلًا، حيث تبدأ في الانكسار اعتبارًا من يوم الجمعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى نحو 6 درجات مئوية، لتعود الأجواء إلى طبيعتها.

تقلبات طبيعية في فصل الربيع

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن ما تشهده البلاد حاليًا يُعد من التقلبات الجوية الطبيعية خلال فصل الربيع، والذي يتميز بتغيرات سريعة في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض خلال فترات قصيرة.