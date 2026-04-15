«يلا بره» .. هجوم ناري من أحمد موسى على «سلوت» بعد سقوط ليفربول

وجّه الإعلامي أحمد موسي رسالة إلى آرني سلوت، عقب خروج ليفربول أمس أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكتب موسي، عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: «آرني سلوت.. يلا بره. أسوأ مدرب ليفربول يدفع ثمن مدرب ضعيف لا يملك أي إبداع.. كفاية عليه ضيّع شخصية ليفربول».

وودّع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب «أنفيلد»، ضمن إياب ربع نهائي البطولة.

وبتلك النتيجة، تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي، منتظرًا الفائز من مباراة آرسنال وسبورتينج لشبونة.