مجدي الهواري: «سلوت» أنهى أسطورة محمد صلاح

علّق المخرج مجدي الهواري، على تطورات محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، موجهًا هجومًا على المدير الفني أرني سلوت.

وكتب “الهواري” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “وسيذكر التاريخ أن هذا الأهبل أرني سلوت، هو من أنهى أسطورة محمد صلاح في تاريخ اليوم، وللأبد”.

وودّع ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته اليوم، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء على ملعب أنفيلد، ضمن إياب ربع نهائي البطولة.

بتلك النتيجة تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي، منتظرًا الفائز من مباراة آرسنال وسبورتينج لشبونة.