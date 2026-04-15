إلهام أبو الفتح
إيهاب المصري: التحكيم في الدوري مُثير للجدل.. وأفشة صاحب شخصية قوية

محمد سمير

أبدى إيهاب المصري، نجم المصري والمقاولون العرب الأسبق، اعتراضه على لقطة تقبيل اللاعب أوفا لحكم مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي، مؤكدًا أن مثل هذه المشاهد لا تعكس الشكل الصحيح للعبة وتثير الجدل داخل منظومة التحكيم.


وأضاف المصري، عبر برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز شهدت العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن نادي الإسماعيلي تعرض لظلم واضح خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية، وهو ما يؤثر على مسيرته في البطولة.
وأكد نجم المصري السابق أن الإسماعيلي يواجه خطر الهبوط إلى دوري المحترفين إذا استمر الوضع الحالي دون تصحيح، في ظل تراجع النتائج والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل.
وفي سياق آخر، انتقد إيهاب المصري المدير الفني لليفربول آرني سلوت، معتبرًا أنه لا يستحق التتويج بأي بطولة هذا الموسم، مؤكدًا أن النجم المصري محمد صلاح هو كلمة السر في الفريق، وأن تراجع أرقامه انعكس بشكل مباشر على نتائج “الريدز”.
كما أشاد المصري بأداء نادي الاتحاد السكندري ومجلس إدارته برئاسة محمد أحمد سلامة، مؤكدًا نجاح الإدارة في تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما انعكس على مستوى الفريق.
واختتم تصريحاته بالإشادة بأداء محمد مجدي أفشة، مشيرًا إلى أنه سجل هدفًا عالميًا في مباراة الاتحاد أمام زد، وظهر بشخصية قوية ومؤثرة ساهمت في تغيير شكل الفريق خلال اللقاء.

