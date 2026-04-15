محمد نور وصابرين النجيلي وعدوية يشعلون حفل شم النسيم بالعبور.. صور

شارك نجوم الأغنية محمد نور وصابرين النجيلي ومحمد عدوية في إحياء احتفالية ضخمة تم تجهيزها بمواصفات عالمية من تنظيم الموزع الموسيقى حمادة البيلي “سبايسي ايفنتس” بمدينة العبور.



أقيم الحفل ضمن سهرات شم النسيم وأعياد الربيع وبحضور من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.



أحيا أولي فقرات الحفل النجم محمد نور الذى أشعل الأجواء بمجرد صعوده على خشبة المسرح وقدم عدد كبير من أغانية الرومانسية المميزة منها "جاني فى ملعبي" ، "فطومة" ، "هو في كده" ،"شوفتوا القمر" .. وغيرها وحرص على التقاط "سيلفي" بمشاركة الجمهور تقديرا لتفاعلهم معه طوال فقرته.

وأحيت المطربة صابرين النجيلي الفقرة التالية للحفل والتي خطفت الأنظار بأناقتها واغانيها الطربية التي تفاعل معها الجمهور منها "كان لك مكان" ،"دلعنا" ،"ابن باشا" .. بالاضافة إلى "أخيرا" التي سبق وان قدمتها كدويتو بمشاركة المطرب محمود العسيلي ضمن السياق الدرامي للحلقة الأخيرة لمسلسل "اتنين غيرنا" بطولة دينا الشربيني واسر ياسين.

واختتم الحفل النجم محمد عدوية الذي أضفى المزيد من آجواء البهجة بعدد من أغانيه الرومانسية المميزة بالإضافة إلى باقة من أغاني والده الاسطورة الراحل أحمد عدوية.