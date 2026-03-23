كنت هفقد الوعي.. صابرين النجيلي تكشف أصعب المشاهد فى "اتنين غيرنا"

كشفت الفنانة صابرين النجيلي ، أصعب مشاهدها في مسلسل اتنين غيرنا بطولة الفنانة دينا الشربيني وآسر ياسين، والذي شارك في موسم رمضان 2026.

وقالت صابرين النجيلي ، خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس ، أن أصعب المشاهد بالنسبة لها هو مشهد استقبال شخصية وفاء التى كانت تجسدها ضمن الأحداث، خبر حبس زوجها 7 سنين، معلقة: " كان مشهد صعب أوي نفسيا أنا لما حطيت نفسي مكانها كنت هفقد الوعي لأنها صعبت عليا".

وأضافت صابرين النجيلي: أن مشهد تعرضها للضرب ضمن أحداث المسلسل ايضا كان يشكل لها تحديا كبيرا لانه اتسم بواقعية شديدة وبالفعل أدت إلى تعرضها لإصابات فعلية.

أبطال مسلسل اتنين غيرنا

“اتنين غيرنا” من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.