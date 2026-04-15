محمد عبدالجليل: أزمة الأهلي واتحاد الكرة بدأت بالعناد .. والاستماع للـVAR حق مشروع

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن أزمة الأهلي واتحاد الكرة شهدت حالة من العناد في بدايتها، قبل أن تتجه الأمور نحو التهدئة مع تدخل صوت العقل.

وقال “عبدالجليل”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "CBC": "أزمة الأهلي واتحاد الكرة كان فيها نوع من العناد في البداية، لكن بعد ذلك بدأ صوت العقل يتدخل من أجل التهدئة".

وأضاف: "من حق النادي الأهلي الاستماع إلى تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وإذا ثبت خطأ الحكم، يجب محاسبته مثلما يتم معاقبة اللاعبين والمدربين، وقد يصل الأمر إلى استبعاده".

وتابع: "طالما وصلت الأمور إلى مرحلة العناد، فمن الطبيعي أن يتمسك كل طرف بموقفه، والأهلي من حقه اتخاذ ما يراه مناسبًا".

وأكمل: "الحكم محمود وفا أصبح محل جدل حاليًا، وإذا ثبت ارتكابه أخطاء، يجب إيقافه ومحاسبته بشكل واضح".

واختتم: "حسين الشحات، ليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها في أزمات أو احتكاكات مع لاعبين أو حكام، وهو ما يستدعي الانتباه لمثل هذه السلوكيات".