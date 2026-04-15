وليد صلاح عبداللطيف يحذّر شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك: «نتيجة الذهاب سلاح ذو حدين»

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق يضع كامل تركيزه على مواجهة شباب بلوزداد، دون الانشغال بالأزمات الدائرة بين الأهلي واتحاد الكرة.

وقال، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "الزمالك مركز جدًا في مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية، ومش شاغل نفسه بأزمة الأهلي مع اتحاد الكرة".

وأضاف: "فريق شباب بلوزداد يمتلك لاعبين أصحاب أطوال مميزة، ويجيدون التعامل مع الكرات الثابتة، لذلك يجب على الزمالك تقليل الأخطاء بالقرب من منطقة الجزاء".

وتابع: "لاعبو الزمالك لديهم روح عالية، والفريق يتصدر الدوري، وسيدخل المباراة بثقة كبيرة، وأرى أن الأمور بنسبة كبيرة في صالح الفريق الأبيض".

وأكمل: "بيزيرا أصبح محل ثقة جماهير الزمالك واللاعبين، واكتسب ثقة كبيرة انعكست بشكل واضح على أداء الفريق، وأتمنى أن يكون حاضرًا في مباراة شباب بلوزداد".

واختتم: "نتيجة مباراة الذهاب تُعد سلاحًا ذا حدين، فالزمالك يمتلك أفضلية نسبية، لكن المباراة ليست مضمونة، ويجب تأمين الدفاع في البداية، وعدم فتح الخطوط، مع السيطرة على منطقة وسط الملعب".