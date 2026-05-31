إصابة 3 أشخاص في مشاجرات بالوادي الجديد خلال رابع أيام عيد الأضحى

استقبل مستشفى الفرافرة المركزي ومستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، 3 مصابين في وقائع مشاجرات متفرقة شهدتها مراكز المحافظة خلال رابع أيام عيد الأضحى، حيث تم تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وإيداعهم تحت الملاحظة الطبية .

تلقت الأجهزة المعنية بلاغات بوقوع ثلاث مشاجرات منفصلة أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متنوعة بين جروح وكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفي الواقعة الأولى، أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عامًا إثر مشاجرة باستخدام سكين بمنطقة حي البسط الشرقي بمدينة الخارجة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخذت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أما الواقعة الثانية، فشهدتها قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، حيث أصيب عامل يبلغ من العمر 36 عامًا بإصابات متفرقة نتيجة مشاجرة بالأيدي، وتم نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته الصحية.

وفي الواقعة الثالثة، أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عامًا في مشاجرة بشارع الحجر المصري بمدينة الخارجة، بعدما تعرض لإصابة نتيجة التراشق بالطوب خلال مشادة تطورت إلى مشاجرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر الطبية أن الحالات الثلاث تلقت الرعاية الصحية المطلوبة فور وصولها إلى المستشفيات، فيما تولت الأجهزة الأمنية تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها وكشف ملابسات الأحداث وأسباب المشاجرات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين