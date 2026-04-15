ادعو له .. ذكرى ميلاد إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي

تحل اليوم ذكرى ميلاد إمام الدعاة الشيخ "محمد متولي الشعراوي" الذي ولد في مثل هذا اليوم "15 أبريل من عام 1911 م"، والذي توفي في يوم ١٧ يونيه من عام ١٩٩٨ م.

ومن جانب آخر، كان قد أثار إعلان عرض سيارة كان يمتلكها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي للبيع حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الكشف عن تفاصيل السيارة وسعرها.



وأوضح مالك أحد معارض السيارات بمحافظة المنوفية أن السيارة من طراز مرسيدس 260 SE موديل 1989، وتُعد من النسخ النادرة التي دخلت السوق المصرية بأعداد محدودة للغاية.



وأشار إلى أن السيارة كانت بحوزة أسرة الشيخ الشعراوي حتى العام الماضي، قبل انتقال ملكيتها إلى المعرض الحالي.