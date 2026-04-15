عملية إنقاذ الـ«إف 15».. صور الأقمار الصناعية تظهر بقايا طائرة أمريكية في مهبط طائرات إيراني|شاهد

تُظهر صور الأقمار الصناعية التي نُشرت حديثًا بقايا طائرة أمريكية مُحترقة في مهبط طائرات إيراني نائي استُخدم في عملية الإنقاذ الجريئة لضابط أنظمة الأسلحة الذي أُسقطت طائرته من طراز إف-15 إي سترايك إيغل داخل إيران في وقت سابق من هذا الشهر.

في صورة التقطتها طائرة إيرباص في 10 أبريل ، تظهر علامات سوداء كبيرة، تتطابق مع بقايا الطائرة المحترقة، عند الطرف الشرقي للمدرج الذي يبلغ طوله 1200 متر (4000 قدم). كما تظهر عدة سيارات بالقرب من نهاية المدرج.

أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، صُوّرت بعد وقت قصير من عملية الإنقاذ، وحددت شبكة سي إن إن موقعها الجغرافي، الطائرة الأمريكية وهي تتصاعد منها الأدخنة على المدرج.